"سي إن إن": أميركا نشرت عشرات الجنود بقبرص وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن "واشنطن نشرت عشرات الجنود في قبرص وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله".

وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس، بأن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعمل على مبادرة دبلوماسية جديدة من أجل وقف القتال في لبنان واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق الأسرى في غزة ووقف إطلاق النار"، وفقًا لمسؤولين أميركيين ومسؤول إسرائيلي ومصدرين على دراية مباشرة بالأمر.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.