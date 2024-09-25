"رويترز" عن مسؤول لبناني: حزب الله منفتح على أي تسوية بشأن غزة ولبنان

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول لبناني، قوله إن "حزب الله منفتح على أي تسوية بشأن غزة ولبنان".

وأفادت رويترز نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "واشنطن تقود جهودا جديدة لإنهاء الأعمال العدائية في غزة ولبنان"، مضيفة "الاتفاق الذي تسعى إليه واشنطن قد يشمل إطلاق سراح أسرى من غزة".

وكانت قد أفادت معلومات لـ"النشرة"بأن الاتصالات تكثّفت في الساعات الماضية بين لبنان وعواصم العالم الفاعلة. ويقوم رئيس مجلس النواب نبيه بري بجملة اتصالات مع عواصم عدة، ابرزها واشنطن وباريس ولندن، في وقت يجري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لقاءات في نيويورك، مدعوماً بمواقف عربية ابرزها مصر والأردن والعراق، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا، لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل.