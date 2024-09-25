أشار رئيس لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية ووزير البيئة ناصر ياسين، الى أنه "وصل عدد النازحين حتى الساعة الى نحو 52900 في مراكز الايواء ونقدر عدد النازحين بالـ150000"، مؤكداً على "تفعيل غرف العمليات للتعامل مع حركة النزوح، والضغط كبير على بيروت ومناطق الشمال".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة: عدد النازحين حتى الساعة وصل الى نحو 52900 في مراكز الايواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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