"هيومن رايتس ووتش": الغارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان تعرض المدنيين لخطر الأذى الجسيم

حذّرت منظمة "هيومن رايتش ووتش"، من أن "الغارات الاسرائيلية في لبنان تعرض المدنيين لخطر الأذى الجسيم"، داعية إلى "تحقيق دولي في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال اسرائيل".

ولفتت المنظمة، في بيان، الى انه "منذ 23 أيلول، أدت"أكثر من ألف غارة إسرائيلية في مختلف أنحاء لبنان إلى مقتل "المئات وجرحت الآلاف".

وحثّت "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "اتخاذ إجراءات عاجلة من اجل تحقيق مستقل في الانتهاكات خلال الأعمال العدائية الحالية".

واعتبرت أن "من الأهمية القصوى أن تمتثل إسرائيل وحزب الله لقوانين الحرب لتقليل الضرر بالمدنيين"، مشددةً على أن "وجود قيادي في حزب الله أو منصة لإطلاق الصواريخ أو منشأة عسكرية أخرى للحزب في منطقة مأهولة بالسكان لا يُبرر مهاجمة المنطقة بدون مراعاة السكان المدنيين".