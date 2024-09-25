بايدن: الحرب الشاملة ممكنة بالشرق الأوسط ولكن هناك إمكانية للتوصل إلى تسوية

ذكر الرئيس الأميركي جو بايدن، أن "الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط ولكن هناك أيضا إمكانية للتوصل إلى تسوية".
وأشار في تصريح لشبكة "ABC" الأميركية، إلى أن "هناك حاجة إلى حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين"، مضيفا "العالم العربي يريد بقوة تسوية للقضية الفلسطينية".
وزعم بايدن بأنه لا يتفق مع مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون هناك حل الدولتين".
وقال: "أستخدم كل طاقة إدارتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".
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