وزير الاقتصاد زار سفير سلطنة عمان ووجه طلبًا للمساعدة بدعم وتجهيز أماكن إيواء النازحين

أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، إلى "أنّني زرتُ اليوم سفير ​سلطنة عمان​ في لبنان أحمد بن محمد السعيدي في مكتبه بالسّفارة، وذلك في إطار جولتي على سفراء الدّول العربيّة الشّقيقة، لإطلاعهم على الوضع العام، خصوصًا فيما يتعلّق بحركة نزوح أهالي الجنوب والبقاع، والمساعدات المطلوبة لتأمين احتياجاتهم، قبل أن تتحوّل إلى مشكلة اجتماعيّة يصعب التحكّم بها ولا يمكن للبنان تحمّل تبعاتها".

ولفت في تصريح، إلى "أنّني في هذا السّياق، وجّهتُ طلبًا إلى سلطنة عمان للمساعدة في دعم وتجهيز أماكن النّازحين الّتي فتحت أبوابها لاستقبالهم، بما في ذلك المدارس والمباني، وخاصّةً فندق "كواليتي إن" في معرض رشيد كرامي الدّولي في طرابلس، الّذي يمتدّ على مساحة مليون متر في خدمة الأهالي النّازحين".

وذكر سلام أنّ "من جانبه، أبدى السّفير العماني استعداده السّريع لتلبية هذا الطّلب الإنساني، مؤكّدًا تضامن سلطنة عمان مع الشعب اللبناني".