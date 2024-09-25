- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أشار النائب سيمون ابي رميا، خلال تفقده مكان الاعتداء الاسرائيلي على رأس اسطا، الى أننا "نحن شعب واحد في وطن واحد سنصمد في ارضنا راسخون في وطننا رغم كل ما يحصل".
ولفت أبي رميا، الى أنني "انا من اهمج جارة رأس اسطا نحن وراس اسطا ضيعة واحدة. وسنعيش مع بعضنا جنبا الى جنب، فمحاولات الترهيب والارهاب التي يعتمدها العدو لن تصل الى ما يرجوه العدو".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا تفقد مكان الغارة الاسرائيلية على رأس اسطا: محاولات الترهيب التي يعتمدها العدو لن تصل الى ما يرجوه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.