أبي رميا تفقد مكان الغارة الاسرائيلية على رأس اسطا: محاولات الترهيب التي يعتمدها العدو لن تصل الى ما يرجوه

أشار النائب سيمون ابي رميا، خلال تفقده مكان الاعتداء الاسرائيلي على رأس اسطا، الى أننا "نحن شعب واحد في وطن واحد سنصمد في ارضنا راسخون في وطننا رغم كل ما يحصل".

ولفت أبي رميا، الى أنني "انا من اهمج جارة رأس اسطا نحن وراس اسطا ضيعة واحدة. وسنعيش مع بعضنا جنبا الى جنب، فمحاولات الترهيب والارهاب التي يعتمدها العدو لن تصل الى ما يرجوه العدو".