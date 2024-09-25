وديع الخازن أثنى على جهود ميقاتي: نأمل بأن تثمر ضغطا دوليا لوقف الهجمات الإسرائيلية

أثنى الوزير الأسبق ​وديع الخازن​، على "الجهود الّتي يبذلها رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في محاولة لتعويض الفراغ الدّستوري الّذي يمرّ به ​لبنان​ في هذه المرحلة الحرجة"، معربًا عن أمله في أن "تثمر هذه الجهود ضغطًا دوليًّا نحو وقف تبادل الهجمات الإسرائيليّة، والعمل على تحقيق الاستقرار".

وأشار في بيان، إلى أنّ "لبنان يحتاج إلى تعزيز مصداقيّته على المستوى الدّولي بانتخاب رئيس للجمهوريّة، كي يرأس المفاوضات المُحتمَلة بصفته المُخوّل، بحسب المادّة 52 من الدستور، بعقد المعاهدات الدّوليّة وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الوزراء".

ووجّه الخازن تحيّة إجلال إلى "أرواح الشّهداء الّذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن"، داعيًا للجرحى بالشّفاء العاجل. كما أعرب عن تقديره "للجهود الجبّارة الّتي يبذلها وزير الصّحة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، في مواجهة التّحدّيات الصّحيّة الكبيرة"، متمنّيًا للبنان "الخروج من هذه المحنة موحّدًا وبأسرع وقت".