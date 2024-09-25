جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم 280 هدفًا لحزب الله في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن مقاتلاته الجوية شنت سلسلة من الغارات المكثفة على مواقع تابعة لحزب الله في لبنان، مستهدفة 280 هدفًا خلال الساعات الماضية ، تأتي هذه الغارات ضمن التصعيد المستمر بين الطرفين، حيث يشهد الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي مواجهات متواصلة.

وأوضح بيان الجيش أن الأهداف التي تم قصفها تشمل منشآت عسكرية، مخازن أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، إلى جانب مواقع للقيادة والسيطرة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن هذه العمليات تهدف إلى شل القدرات العسكرية لحزب الله وتقويض بنيته التحتية الهجومية.

تزامنت هذه الهجمات الجوية مع تواصل إطلاق الصواريخ من الجانب اللبناني باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في الشمال، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق، وسط محاولات متواصلة لاعتراض الصواريخ باستخدام أنظمة الدفاع الجوي.

وتشهد الحدود الشمالية لإسرائيل توترًا متصاعدًا منذ أسابيع، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها ضد حزب الله في لبنان، ردًا على إطلاق الصواريخ والهجمات الحدودية التي ازدادت وتيرتها في الآونة الأخيرة.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي استعداده لمواصلة العمليات العسكرية حتى تحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية ستستمر طالما استمر تهديد حزب الله للأمن الإسرائيلي.

حزب الله: قصفنا مصنع المواد المتفجرة في زخرون بصواريخ فادي

أعلن حزب الله، اليوم، عن استهدافه مصنعا للمواد المتفجرة في منطقة زخرون بصواريخ من طراز "فادي 3"، وأوضح الحزب في بيان أن العملية جاءت ضمن إطار التصعيد المستمر مع إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن حزب الله قصف أيضاً، وللمرة الثانية، مستعمرة كريات موتسكين شمال إسرائيل، مستخدماً دفعات من صواريخ "فادي 1". وأضاف الحزب أن هذا التصعيد يأتي رداً على الهجمات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، مؤكداً أن المقاومة مستمرة في توجيه الضربات العسكرية رداً على الاعتداءات.

لم تصدر السلطات الإسرائيلية بعد تعليقاً على هذه الهجمات، في وقت تتصاعد فيه المواجهات العسكرية على الجبهات الشمالية.