بايدن: الحرب الشاملة ممكنة في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في حديثه مع قناة "أي بي سي" أن هناك احتمالاً لاندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، لكنه شدد أيضًا على أهمية البحث عن تسوية سلمية في المنطقة. وأعرب بايدن عن قناعته بأن "العالم العربي يريد بقوة تسوية للقضية الفلسطينية"، مشيرًا إلى ضرورة العمل الجاد نحو تحقيق السلام.

في سياق حديثه، أشار بايدن إلى أن "حل الدولتين هو الخيار الأمثل لكل من إسرائيل وفلسطين"، مؤكدًا أن هذا الحل يمثل الطريق الأكثر استدامة لإنهاء الصراع. ورغم اختلافه مع بعض مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبدى بايدن إصراره على أهمية الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حل.

كما أشار بايدن إلى أن إدارته تستخدم كل طاقاتها للضغط من أجل التوصل إلى "وقف إطلاق النار في غزة"، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامه بالسلام والاستقرار في المنطقة.

تأتي تصريحات بايدن في وقت حساس حيث تستمر التوترات في الشرق الأوسط، مما يزيد من الحاجة الملحة للتوصل إلى تسويات سياسية، وهو ما يتطلب تعاونًا بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول العربية والجهات الدولية الفاعلة.

وزير الصحة اللبناني: 51 قتيلاً في الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم

أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن مقتل 51 شخصًا وإصابة 223 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ صباح اليوم الأربعاء.

وفي حصيلة أولية، أفادت الوزارة بأن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة المعيصرة في كسروان"، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا شمال بيروت، أسفرت عن "استشهاد 3 أشخاص وإصابة 9 بجروح".

كما أضافت الوزارة في بيان آخر أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة جون في قضاء الشوف، جنوب بيروت، أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين".

يُذكر أن هاتين المنطقتين، اللتين تبعدان نسبيًا عن معاقل "حزب الله" في جنوب وشرق لبنان، لم تتعرضا لأي غارات إسرائيلية منذ بداية التصعيد قبل نحو عام.

وفي المعيصرة، التي تضم غالبية شيعية وتقع في منطقة كسروان ذات الغالبية المسيحية، أفاد مصدر أمني لبناني بأن الغارة استهدفت منزلاً، مما أدى إلى تدميره بشكل شبه كامل، بينما كان عناصر الإنقاذ يبحثون عن ناجين تحت الأنقاض.

في مدينة النبطية، تعرض مستشفى حكومي لأضرار نتيجة غارة إسرائيلية، كما أفادت المحافظة هويدا الترك، مشيرة إلى أن "مستشفى نبيه بري الحكومي، وهو المستشفى الحكومي الوحيد في قضاء النبطية، تعرض لأضرار كبيرة نتيجة غارة قريبة منه"، بالإضافة إلى أضرار في مركز الدفاع المدني المجاور. وأوضحت الترك أن "بعض الغرف وأجزاء من المستشفى تعرضت لضرر، لكن لم يُسجل أي إصابات".