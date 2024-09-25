ارتفاع وفيات وإصابات "الكوليرا" في السودان إلى نحو 14 ألف حالة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن وباء الكوليرا، وذلك في ظل تفشي المرض بالتزامن مع زيادة حالات الملاريا، لا سيما في العاصمة الخرطوم.

تفشى وباء الكوليرا في السودان منذ 12 أغسطس الماضي، عقب السيول الجارفة والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق واسعة، مما أثار مخاوف من تحول المياه الراكدة إلى بيئة مثالية لتكاثر نواقل الأوبئة.

وفي بيان صادر عن مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة، تم تسجيل 282 إصابة جديدة بالكوليرا، منها 95 في كسلا، و72 في نهر النيل، و57 في القضارف، و19 في البحر الأحمر، و11 حالة في سنار. وأوضح البيان أن هناك 6 وفيات جديدة مرتبطة بالكوليرا، منها 4 في كسلا، وواحدة في كل من نهر النيل وسنار.

ووصل العدد التراكمي للإصابات بالكوليرا في السودان إلى 13,922 حالة، شاملة 433 وفاة. وفي ولاية نهر النيل، أفادت السلطات بتسجيل 121 إصابة جديدة، ليصل العدد الإجمالي في الولاية إلى 3,811 حالة، بما في ذلك 91 وفاة.

في السياق نفسه، سجلت الولاية الشمالية 462 إصابة بالكوليرا، منها 19 وفاة، وتركزت أغلب الحالات في محلية الدبة، حيث قررت السلطات المحلية تعليق الدراسة وإغلاق الأسواق وأماكن بيع الأطعمة للحد من انتشار الوباء.

من جانبه، وجّه وزير الصحة السوداني، هيثم محمد إبراهيم، بتكثيف الجهود لمكافحة الكوليرا في الولايات المتضررة، وإعداد تقرير أسبوعي حول عمل المنظمات لتحديد الفجوات وتغطيتها من قبل الحكومة.

كما أشار مركز عمليات الطوارئ إلى ارتفاع في إصابات الملاريا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، خصوصاً في الخرطوم، بالإضافة إلى تسجيل 314 حالة حمى الضنك.

ويعاني النظام الصحي في السودان من شلل شبه كامل، حيث توقفت 80% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، و45% في مناطق أخرى. ويواجه النظام أزمات متعددة تشمل الكوليرا، حمى الضنك، وإصابات الحرب.

وفي هذا السياق، حذرت سونالي كوردي، مساعدة مدير مكتب المساعدات الإنسانية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، من تدهور الأوضاع في السودان، مشيرة إلى أن 25 مليون شخص يعانون من الجوع، والكوليرا هي آخر نتائج الصراع الدائر في البلاد. وأضافت أن معدل الوفيات جراء الكوليرا يتجاوز المعدلات الطبيعية.