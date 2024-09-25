محافظ البقاع أوعز لرؤساء المصالح والدوائر تقدير الحال الموجبة لناحية استئناف العمل أو عدمه

أوعز محافظ البقاع كمال أبو جودة، إلى "رؤساء المصالح والدّوائر الممثّلة في المحافظة، تقدير الحال الموجبة، لناحية استئناف العمل في الوحدات الإداريّة التّابعة لهم، أو لناحية الاستمرار في إقفالها، وذلك تبعًا لوضع كلّ إدارة على حدة ومدى إمكانيّة حضور موظّفيها، ممّا يضمن استمراريّة عمل المرافق العامّة وتأمين سلامة الموظّفين والمواطنين على حدّ سواء".

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