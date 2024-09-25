تحليل عينة كل ساعتين.. تصريح مهم من رئيس "القابضة" بشأن جودة مياه الشرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مصر بها 25 شركة تابعة للقابضة لمياه الشرب، ويتم إنتاج 25 مليون متر مكعب من المياه يوما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن كل محطة مياه في مصر تخضع لمعمل، مع وجود ما يقرب من 5 آلاف كيميائي، ومعامل مركزية، لمراجعة جودة وصلاحية المياه.

وأوضح أنه يتم أخذ 6 ملايين عينة سنويا، للتأكد من جودة المياه بشكل يومي، موضحا أن هناك محطات يتم أخذ منها عينات كل ساعتين، للتأكد من صلاحية المياه.

وأكد أنه في حالة وجود عيب أو مشكلة بإحدى محطات المياه؛ يتم وقف ضخ المياه من خلالها.