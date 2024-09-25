شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة الصحافة بإعلام القاهرة تشكر صناع فيلم "فلسطين.. ما وراء النكبة" وتطالب بسلسلة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة بالشكر لكل القائمين على الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة"، وطالبت صناع الفيلم بصناعة سلسلة كاملة من الأفلام الوثائقية عن القضية الفلسطينية واليهود.

وأضافت خلال كلمتها بندوة تجمع صناع الفيلم، وبعض المشاركين فيه، أنه من دواعى الفخر أن نجد صحفيين مصريين شباب يجتهدون من أجل صناعة فيلم توثيقي يفضح اليهود ومخططهم بالاحتلال على مر العصور نظرا لأنه فى أوائل التسعينات كان الصهاينة يسيطرون على أغلب الصحف المصرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ويوجهوهم بما يفيدهم ولكن الآن بأجيال صحفية شابة يفض الكيان الصهيونى أمام العالم ويوثق فضائحهم لأجيال قادمة لتعرف حقيقتهم.

جاء ذلك خلالل ندوة بنقابة الصحفيين مع صناع الفيلم، وبعض المشاركين فيه بعد عرض الفيلم الوثائقي "فلسطين.. ما وراء النكبة"، بنقابة الصحفيين والفيلم من إنتاج القناة الوثائقية.

ويُوثق الفيلم جذور نكبة 1948م، والاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، حيث يتتبع تاريخ نشأة الحركة الصهيونية في أوروبا، والأسباب التي دفعت القوى الاستعمارية إلى دعم قيام إسرائيل.

يرصد الفيلم كذلك تاريخ الهجرات اليهودية الأولى إلى فلسطين، والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية أوائل القرن العشرين في حق الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى ما عُرف بـ"النكبة"، مع إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين العربية عام 1948م.