جيش الاحتلال ينشر صورا لبقايا منصات صواريخ حزب الله في جنوب لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - نشر جيش احتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء صورا زغم، أنها لآثار منصات إطلاق الصواريخ التابعة لـ "حزب الله"، بعد الغارات خلال الأيام الأخيرة على جنوب لبنان، موضحا أنه ضرب حوالي 2000 هدف.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه "استهدف منصات الإطلاق بقرية ميفدون والحميري وبرعشيت وطير دبا جنوب لبنان".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه: "خلال الأيام الأخيرة باشر الجيش هجوما واسع النطاق على لبنان تم في إطاره ضرب حوالي 2000 هدف منها البنى التحتية والمنشآت العسكرية والعديد من الوسائل القتالية التي تمت تخبئتها داخل منازل خاصة بمدنيين كجزء من أسلوب عمل منظمة "حزب الله" التي تلجأ إلى استخدام السكان اللبنانيين درعا بشريا".

استدعاء لواءين من الاحتياط للعملية العسكرية في الشمال

ووصلت التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" إلى مستويات عالية جديدة، حيث أشار الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إلى البدء باستدعاء لواءين من الاحتياط للعملية العسكرية في الشمال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "يشن هجمات واسعة في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع" الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا.

من جانبه، أعلن "حزب الله" فجر الأربعاء، إطلاق صاروخ باليستي نحو تل أبيب للمرة الأولى منذ بدء التصعيد قبل نحو عام، مستهدفا مقرا لجهاز الموساد، لكن الجيش الإسرائيلي قال إنه اعترضه.