أبو الغيط يلتقي وزير خارجية اليونان ويناشده الاعتراف بدولة فلسطين



ياسر رشاد - القاهرة - التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 25/9/2024، السيد جورج جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام ان ابو الغيط هنأ الوزير اليوناني بمناسبة فوز بلاده بعضوية غير دائمة لمجلس الأمن لعاميّ 2025-2026، وثمّن مواقف اليونان حيال القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لوكالة الأونروا، معرباً في هذا الصدد عن التطلع إلى دعم اليونان للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية خلال عضويتها المرتقبة في مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام للجامعة طالب الوزير اليوناني الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، حيث شرح أبو الغيط الأهمية القانونية التي ستنعكس على القضية جراء هذا الاعتراف الذي يضع فلسطين في مرتبة متساوية - من الناحية القانونية- مع دولة الاحتلال في أي تفاوض مستقبلي حول التسوية النهائية.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد الخطير الذي تمارسه دولة الاحتلال في لبنان، وأكد أبو الغيط ضرورة وقف هذا العدوان الغاشم على نحو فوري وقبل انزلاق الوضع إلى حرب إقليمية شاملة ستكون لها تداعيات كارثية على الجميع.