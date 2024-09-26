أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارات العدو الإسرائيلي طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى في محافظة الجنوب أدت إلى استشهاد ثمانية عشر شخصا وإصابة مئة وثلاثة وثمانين بجروح".
كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، أن "غارات العدو الإسرائيلي واعتداءاته طيلة هذا اليوم على بلدات وقرى في محافظة النبطية أدت إلى استشهاد عشرين شخصا وإصابة ثمانية وثمانين بجروح".
كانت هذه تفاصيل خبر 20 شهيدًا نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم على محافظة النبطية و18 شهيدًا في محافظة الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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