شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر اليوم الأربعاء، ولاية بيتليس جنوب شرقي تركيا.

وأفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن مركز الزلزال كان قضاء تطوان في بيتليس.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات، دون إعلان وقوع أي خسائر بشرية أو مادية.