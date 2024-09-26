اخبار العالم

حزب الله ينفذ 11 عملية ضد الاحتلال يوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ حزب الله يوم الأربعاء، عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة، دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه. 

 

 ملخص عمليات حزب الله يوم الأربعاء:

 

1- استهداف قاعدة ‏إيلانيا بصلية من صواريخ فادي 1.

 

2- أطلقت المقاومة الإسلامية صباح يوم الأربعاء 25-9-2024 عند الساعة السادسة والنصف صاروخًا ‏باليستيًا من نوع "قادر "1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي.

 

3- استهداف مستعمرة حتسور بعشرات ‏الصواريخ.

 

4- استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي في قاعدة دادو بعشرات ‏الصواريخ.

 

5- استهداف مستعمرة ساعر بصليات من ‏الصواريخ.

 

6- استهداف مستعمرة كريات موتسكين ‏بصليات من الصواريخ.

 

7- استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في ‏منطقة زخرون بصلية من صواريخ فادي 3.‏ 

 

8- استهداف ثانٍ لمستعمرة كريات ‏موتسكين بصليات من صواريخ فادي 1.‏ 

 

9- تصدت وحدات الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 25-09-2024 لطائرتين ‏حربيتين معاديتين ‏مقابل بلدتي حولا وميس الجبل بالأسلحة المناسبة وأجبرتهما على مغادرة الأجواء ‏اللبنانية.

 

10- استهداف التجهيزات التجسسية في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة واصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.

 

11- استهداف ثكنة برانيت بقذائف المدفعية ‏الثقيلة واصابوها إصابة مباشرة.‏

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا