3 خطوات ورابط التقديم للحصول على الكارت الذكي بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان إجراءات التقديم في جامعة حلوان للعام الدراسي 2024 / 2025 واستخراج الكارت الذكى الذي يمكن الطلاب من دخول الجامعة ويعد بمثابة الكارنيه الشخصي.

ويمكن للطلاب التقديم من خلال الدخول إلى هذا الرابط اضغط هنا، للحصول على الخدمة.

ويجب على الطالب اتباع الخطواب التالية لاستخراج الكارت الذكي:

١- كتابة الرقم القومي للطالب أو الطالبة المكون من 14 رقمًا.

٢- ستظهر بيانات الطالب على الشاشة ويجب مراجعتها بعناية وإدخال البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

٣-طباعة طلب الإلتحاق وتقديمها مع الأوراق المطلوبة لتقديمها في الجامعة استعدادًا لتقديمها إلى الكلية المرشح للالتحاق بها.