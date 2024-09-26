"الأزهر" تهنئ نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط بتجديد الثقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري، اليوم، التهنئة إلى الدكتور محمد عبد المالك مصطفى الخطيب، نائب رئيس الجامعة لقطاع الوجه القبلي؛ بمناسبة تجديد الثقة.

وتدرج نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي في التعليم الأزهري؛ فبعد حصوله على ليسانس أصول الدين قسم التفسير عام 1990م بمرتبة الشرف حصل على التخصص (الماجستير) في تفسير وعلوم القرآن عام 1995م بتقدير ممتاز، ثم حصل على العالمية (الدكتوراه) بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 1998م، وعُيِّن مدرسًا بقسم التفسير وعلوم القرآن، وتدرج علميًّا حتى حصل على درجة الأستاذية في تفسير وعلوم القرآن عام 2012م، وأصبح رئيسًا لقسم تفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بأسيوط عام 2017م، ثم وكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب، ثم عميدًا لها في يوليو عام 2018م، ثم نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي بأسيوط.

وأشرف وناقش عديدًا من رسائل الماجستير والدكتوراه في عديد من كليات جامعة الأزهر، إضافة إلى إشرافه على عديد من الرسائل العلمية في سلطنة عمان، كما قام بإعداد تطوير مقررات كلية التربية بعبرى بسلطنة عمان، وتوصيف مقررات كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة صحار وبكلية البريمي الجامعية.

وشارك فى عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية بألمانيا والإمارات والمغرب، وكان خير ممثل للأزهر الشريف.