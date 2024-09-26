شهدت منطقة البقاع غارات إسرائيلية عنيفة، حيث أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن نحو 40 غارة استهدفت مدينة بعلبك ومحيطها هذه الليلة، كما أكد شن غارة على بلدة شعث. وأفاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن الطيران الاسرائيلي استهدف بلدة علي النهري وجرود بلدة الكرك.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: نحو 40 غارة إسرائيلية على بعلبك ومحيطها هذه الليلة وغارات أخرى استهدفت شعث وعلي النهري والكرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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