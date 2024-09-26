نجا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من تصويت على حجب الثقة، حيث رُفض اقتراح حجب الثقة بنتيجة 211 مقابل 120.
وكما كان متوقعاً، دعمت الأحزاب التي تحمل توازن القوى في برلمان الأقلية، مثل كتلة كيبيك والحزب الديمقراطي الجديد، الحكومة، مما منح ترودو الأصوات التي احتاجها للاستمرار في الحكم.
ومن المتوقع أن يكون التصويت التالي قريباً، حيث سيقدم الليبراليون اقتراحاً يتعلق بمسألة ثقة أخرى قريباً.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الكندي ترودو نجا من تصويت على حجب الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.