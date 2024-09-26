"حزب الله" يكشف تفاصيلاً عن صاروخ "قادر 1" الذي استخدمه في قصفه على مقر قيادة الموساد في تل أبيب

نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، تفاصيلاً عن صاروخ "قادر 1" الذي استخدمه في قصفه على مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب.

وفي التفاصيل، لفت الحزب، الى أن "قطر الصاروخ ٦٢٠ ملم، طوله ٧٦٦٥ ملم، وزنه يبلغ ٢٨٧٠ كلغ، وزن الرأس الحربي ٥٠٠ كلغ، والمدى ١٩٠ كلم "، موضحاً أن "الصاروخ أرض-أرض باليستي تكتيكي ذو قدرة تدميرية عالية".

وكشف الحزب، أن "الصاروخ يملك القدرة على المناورة أثناء التحليق وقادر على إصابة الأهداف بدقة".