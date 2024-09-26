حماس تتفق مع فتح على إدارة مدنية لغزة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مصدر في حركة حماس الخميس، إنها اتفقت مع فتح على إدارة مدنية لغزة، مشيرا إلى أن الحركة لن تشرف على المعابر.

وحسب العربية، أضاف المصدر أن اجتماعا مع فتح سيعقد الأسبوع المقبل في إطار المصالحة.

وتجري اتصالات حالياً بين مسؤولين في الحركتين، وتتركز حول شكل إدارة القطاع في هذه المرحلة.

ومن بين الاقتراحات الجاري بحثها إقامة هيئة إدارة محلية تتشكل من شخصيات مستقلة، ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط بموافقة الحركتين وباقي الفصائل، ومنها تشكيل هيئة محلية تحت إشراف الحكومة الحالية.

وترفض إسرائيل بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" في إدارة قطاع غزة، وهو ما جعل الحركتين تتجهان إلى تشكيل إدارة محلية تجنباً لتعرض هذه الإدارة للملاحقة من قبل سلطات الاحتلال تحت ذريعة ارتباطها بالسلطة الفلسطينية أو حركة "حماس".

واجتمعت الفصائل الفلسطينية وأجرت حوارا للمصالحة في العاصمة الصينية في الفترة من 21 وحتى 23 يوليو، وفقاً للتلفزيون الصيني المركزي.

وأكد التلفزيون أن الحركتين وقّعتا "إعلان بكين" بشأن حوار المصالحة.