واشنطن تجهز حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحهز الولايات المتحدة للإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار يوم الخميس، خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي لواشنطن، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون.

وبحسب وكالة "رويترز"، فمن المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، زيلينسكي في البيت الأبيض لمناقشة تطورات الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ما يسميها زعيم نظام كييف "خطة النصر".

يذكر أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بدأ زيارته للولايات المتحدة بجولة في مصنع لإنتاج الذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في سكرانتون بولاية بنسلفانيا.

طلب المزيد من القذائف

وعلى الفور بادر زيلينسكي بطلب المزيد من القذائف، وفقا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن عضو مجلس النواب الأمريكي مات كارترايت، الذي تابع: "شكرا لكم، ونحتاج إلى المزيد".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز" عن نائب وزير الدفاع البريطاني لوك بولارد قوله إن المملكة المتحدة استنفدت احتياطياتها من الأسلحة كجزء من دعمها العسكري لكييف، مشيرة إلى اعتقادها بأن "معظم الدول الغربية قدمت غالبية الموارد المتوفرة لديها.. لذا فإننا نشهد تشكيل علاقات تجارية أوثق".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

الدعم المادي والعسكري والسياسي

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وكانت روسيا قد أرسلت بوقت سابق مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.