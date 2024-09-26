رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح له، أن "على إسرائيل أن تعلن هذا الصباح أنها تقبل اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف إطلاق النار، ولكن لمدة 7 أيام فقط حتى لا يسمح لـحزب الله باستعادة أنظمة القيادة والسيطرة".
وأشار لابيد، إلى أننا "لن نقبل أي اقتراح لا يتضمن إخراج حزب الله من حدودنا الشمالية"، معتبراً أن "أي اقتراح يتم تقديمه يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم على الفور، ويؤدي إلى ذلك استئناف المفاوضات بشأن الرهائن، وأي انتهاك - ولو ولو بسيط - لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى مهاجمة إسرائيل بكل قوتها وفي كافة مناطق لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر لابيد: على إسرائيل الموافقة على إقتراح بايدن وماكرون لمدة 7 أيام فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.