لابيد: على إسرائيل الموافقة على إقتراح بايدن وماكرون لمدة 7 أيام فقط

رأى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تصريح له، أن "على إسرائيل أن تعلن هذا الصباح أنها تقبل اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لوقف إطلاق النار، ولكن لمدة 7 أيام فقط حتى لا يسمح لـحزب الله باستعادة أنظمة القيادة والسيطرة".

وأشار لابيد، إلى أننا "لن نقبل أي اقتراح لا يتضمن إخراج حزب الله من حدودنا الشمالية"، معتبراً أن "أي اقتراح يتم تقديمه يجب أن يسمح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم على الفور، ويؤدي إلى ذلك استئناف المفاوضات بشأن الرهائن، وأي انتهاك - ولو ولو بسيط - لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى مهاجمة إسرائيل بكل قوتها وفي كافة مناطق لبنان".