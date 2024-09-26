"الأهرام" المصرية: التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد لبنان يعد مقدمة لحرب شاملة بالمنطقة

أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية، إلى أن "التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد لبنان يعد مقدمة لحرب شاملة بالمنطقة، وهو ما سوف يجلب الخراب والدمار للجميع، وسيعرض مصالح الغرب كله للخطر، ولهذا فإن على الدول الكبرى فى المنظومة الدولية التحرك بسرعة، واتخاذ الإجراءات كافة لإطفاء الحريق قبل أن تمتد نار العدوان الإسرائيلي لتلتهم الأخضر واليابس".

ورأت الصحيفة، أن "من البدهي أن تحذيرات الدول الثلاث، مصر والعراق والأردن، تستهدف أيضا المسؤولين بالإدارة الأمريكية، على اعتبار أن واشنطن هي القادرة حاليا على وضع حد لهذا الشطط الإسرائيلي".

ولفتت إلى أننا "سمعنا بالأمس تأكيدات الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطاب الوداع أمام الجمعية العامة، وكيف أن إدارته عازمة على مواصلة العمل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف النار فى غزة، واطلاق سراح المحتجزين".

وأوضحت أن "الرؤية المصرية في هذا الصدد تتمثل في ثلاثة مطالب عاجلة، هي أولاً: الوقف الفوري لإطلاق النار، ثانيا: فتح كل المعابر مع غزة، وأخيرا السماح بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي غزة الذين يعانون أشد المعاناة، خاصة أننا على أبواب شتاء قارس، فهل تستجيب إسرائيل لنداء العقل والضمير؟".