إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجبهة الداخلية تدعو سكان مدينة صفد ومحيطها البقاء قرب الأماكن المحصنة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الجبهة الداخلية تدعو سكان مدينة صفد ومحيطها البقاء قرب الأماكن المحصنة".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط شهداء وجرحى مدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.