سفينة حربية يابانية عبرت مضيق تايوان للمرة الأولى

عبرت سفينة حربية يابانية مضيق تايوان للمرة الأولى، في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الذي تؤكد الصين سيادتها عليه، وفق ما أعلنت وسائل إعلام يابانية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) ووسائل إعلام محلية أخرى إنّ السفينة الحربية عبرت الممر البحري يوم الأربعاء.

ولم يصدر في الحال من وزارة الدفاع اليابانية أيّ تأكيد بشأن هذا العبور.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خطوات مماثلة قامت بها في السنوات الأخيرة سفن عسكرية أميركية وأوروبية تأكيدا منها على أنّ المضيق هو ممر بحري دولي، في حين تعتبره بكين واقعا بالكامل تحت ولايتها القضائية كونه يفصل البرّ الصيني عن جزيرة تايوان التي تقول بكين إنّها جزء لا يتجزّأ من أراضيها.

وزادت واشنطن وحلفاؤها في الآونة الأخيرة من عبور سفنهم لمضيق تايوان الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا لتعزيز وضعه كممر مائي دولي، مما أثار غضب بكين.