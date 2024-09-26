شن الطيران الحربي الإسرائيلية جولة جديدة من الغارات على مناطق في الجنوب.
وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارات استهدفت النبطية وبلدات كفرتبنيت، زوطر، الشرقية، معركة وكفررمان.
وتواصل العدوان الإسرائيلي في منطقة النبطية حيث تشهد المنطقة استمرارا للاعتداءات والغارات الجوية على بلداتها.
وكان قد أخلى الدفاع المدني اللبناني مركزه في النبطية بعد تلقيه اتصالا مجهولا من شخص يدعي انه ضابط بالجيش الإسرائيلي ويطلب منهم اخلاء المركز لانه سيتعرض للقصف، حيث عمل الدفاع المدني على نقل سيارات الإطفاء والاسعاف ونقلها الى سراي النبطية الحكومي كما أخلى اسعاف النبطية مركزه الذي يشرف عليه امام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق ووزع سيارات الإسعاف التابعة له على مقربة من مستشفيات المنطقة وفي ساحات النبطية تحسبا لأي طاريء.
وتواصلت حركة النزوح من مدينة النبطية لليوم الرابع نحو بيروت والجبل والشمال.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": موجة غارات إسرائيلية على مناطق جنوبية شملت النبطية وكفررمان وكفرتبنيت وزوطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.