"النشرة": موجة غارات إسرائيلية على مناطق جنوبية شملت النبطية وكفررمان وكفرتبنيت وزوطر

شن الطيران الحربي الإسرائيلية جولة جديدة من الغارات على مناطق في الجنوب.

وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارات استهدفت النبطية وبلدات كفرتبنيت، زوطر، الشرقية، معركة وكفررمان.

وتواصل العدوان الإسرائيلي في منطقة النبطية حيث تشهد المنطقة استمرارا للاعتداءات والغارات الجوية على بلداتها.

وكان قد أخلى الدفاع المدني اللبناني مركزه في النبطية بعد تلقيه اتصالا مجهولا من شخص يدعي انه ضابط بالجيش الإسرائيلي ويطلب منهم اخلاء المركز لانه سيتعرض للقصف، حيث عمل الدفاع المدني على نقل سيارات الإطفاء والاسعاف ونقلها الى سراي النبطية الحكومي كما أخلى اسعاف النبطية مركزه الذي يشرف عليه امام النبطية الشيخ عبد الحسين صادق ووزع سيارات الإسعاف التابعة له على مقربة من مستشفيات المنطقة وفي ساحات النبطية تحسبا لأي طاريء.

وتواصلت حركة النزوح من مدينة النبطية لليوم الرابع نحو بيروت والجبل والشمال.