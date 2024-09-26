انتحار شاب بعد قتله لفتاة وتقطيع جثتها 59 قطعة في بنغالور

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الشرطة الهندية، أنه تم العثور على رجلاً يشتبه في أنه قتل امرأة عشرينية في بنغالور ووضع جثتها (المقطعة ل 59 قطعة) في ثلاجة قبل أن يفر إلى مسقط رأسه، منتحرا في بلدة بهادراك بولاية أوديشا أمس الأربعاء.

ووفق لصحيفة "The Times of India"، كانت جريمة القتل التي صدمت بنغالورو، قيد التحقيق من قبل فرق متعددة من الشرطة، وواجهت عملية المطاردة التي أطلقتها شرطة کارناتاكا في أوديشا لاعتقال "موكتي رانجان راي"، بتهمة القتل الوحشي لماها لاكشمي البالغة من العمر 29 عامًا في 21 سبتمبر، انتكاسة غير متوقعة.

الجاني شنق نفسه على شجرة قرب منزله

وقالت الشرطة إن راي البالغ من العمر 30 عامًا، شنق نفسه على شجرة بالقرب من منزله خوفًا من الاعتقال وقالت المصادر إن راي ترك رسالة انتحار يعترف فيها على ما يبدو بالجريمة المروعة في بنغالور، وبعد تشريح الجثة، تم تسليمها إلى شرطة بنغالور.

وقال فارون جونتوبالي، مسؤول شرطة بهادراك: "نشتبه بشدة في أنه أنهى حياته خوفًا من الاعتقال فيما يتعلق بجريمة القتل في بنغالورو فكانت الشرطة تقترب من المشتبه به في منطقتي بهادراك وبالاسور خلال الأيام الثلاثة الماضية، لقد قدمنا لهم كل المساعدة اللازمة".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت الشرطة في بنغالور، أنه تم العثور على جثة المرأة التي تم تحديدها باسم ماها لاكشمي ملوثة بالديدان من قبل والدتها وشقيقتها الكبرى في منزلها في فياليكافال يوم السبت.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير داخلية ولاية كارناتاكا “جي باراميشوارا” إن الشرطة تلقت بلاغا عن وجود المشتبه به في أوديشا، وقال: "لقد أخذنا القضية على محمل الجد، حيث هزت جريمة القتل مدينة بنغالور بأكملها".