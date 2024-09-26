انتحار 3 شباب في الجيزة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجل قطاع جنوب الجيزة 3 حالات انتحار خلال 24 ساعة اختار فيها 3 شباب الرحيل شنقًا.

مأمور مركز العياط تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال المستشفى المركزي جثة شاب تبين بالفحص أنه يدعى "عمرو.أ". 19 سنة، تخلص من حياته شنقًا داخل منزله بقرية طهما؛ لمروره بأزمة نفسية.

واقعة مماثلة شهدها مركز الحوامدية راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر لم يتحمل رسوبه في امتحانات الجامعة فقرر التخلص من حياته وصنع مشنقة داخل غرفته لتكتشف أسرته جثته دون وجود شبهة جنائية.

الواقعة الثالثة دارت أحداثها بمركز الصف، اكتشفت أسرة جثة طالب بالمرحلة الثانوية مشنوقا يتدلى من حبل مثبت بسقف المنزل بعد توبيخ والده له وشقيقه. وتم إيداع الثلاثة ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.