في تحدٍ للصين.. سفينة عسكرية يابانية تبحر عبر مضيق تايوان للمرة الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو – (أ ش أ)

أبحرت سفينة تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية عبر مضيق تايوان للمرة الأولى، في تحد واضح للنفوذ العسكري المتزايد للصين في المنطقة.

وقال مصدر مطلع اليوم الخميس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إن "المدمرة سازانامي" اتجهت إلى جانب سفن أسترالية ونيوزيلندية، جنوبا من بحر الصين الشرقي وعبرت الممر المائي الضيق بين الصين وتايوان أمس الأربعاء، لافتا إلى أن السفن متجهة إلى بحر الصين الجنوبي لإجراء تدريبات.

ورفض كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي التعليق على الأمر، قائلا إنها "مسألة تتعلق بعمليات قوات الدفاع الذاتي".

وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفنا حربية عبر مضيق تايوان لتأكيد حرية الملاحة في المياه الدولية، كما قام حلفاء بما في ذلك بريطانيا بمثل هذه العبور، وأرسلت البحرية الألمانية مؤخرا أول سفينة حربية لها عبر مضيق تايوان منذ 22 عاما، مما أثار غضب الصين.

وقد تؤدي الخطوة الأخيرة من جانب اليابان إلى رد فعل عنيف من الصين.

وتتمركز السفينة سازانامي في مدينة كوري بمحافظة هيروشيما، ويبلغ طولها نحو 150 مترا وعرضها 17 مترا، ويقال إنها قادرة على استيعاب طاقم مكون من 170 فردا.