يعقوب: مساعي التهدئة الغربية كاذبة ومن يراهن على نجاحها لن يحصد إلا السراب

أكّد رئيس حركة "النّهج" النّائب السّابق ​حسن يعقوب​، أنّه "لا بدّ من الإشادة وشكر كلّ اللّبنانيّين الوطنيّين الّذين يساهمون في استقبال ومساعدة النّازحين. أمّا الحالات القليلة الشاذّة، فإنّها خارج دائرة الإنسانيّة لا بل أقل من الدواب".

واعتبر في تصريح، أنّ "كلّ مساعي التّهدئة من جانب الأميركي والغرب، هي مخادعة وكاذبة، لأنّها تريد انتزاع الاستسلام تحت ضغط النّار، وكلّ من يراهن على نجاح هذه المساعي لن يحصد إلّا السّراب"، مشيرًا إلى "أنّنا دخلنا في مرحلة جديدة لكسر الإرادات، سيكون الثّمن فيها باهظًا، لكنّ النّصر لنا فيها أكيد".

ولفت يعقوب إلى أنّ "قريبًا، سيستفيق العدو الصّهيوني من سكرته ونشوته، وسنشهد شتائم الشّعب الصّهيوني لرئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتانياهو، الّذي يقود الكيان إلى الزّوال. اصبروا وسترون".