"النشرة": غارات إسرائيلية على كفرجوز وجبشيت وحبوش والقصيبة وعدشيت وعزة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارة إسرائيلية عنيفة على بلدة كفرجوز.
هذا، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت جبشيت، حبوش، القصيبة، عدشيت، حومين، عزة ودبين.
ويأتي ذلك في وقت نفذ فيه الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات جوية مستهدفا عددا من القرى والبلدات واطرافها في اقضية النبطية وصور والزهراني.
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