غدعون ساعر: تقليص الهجمات الجوية في لبنان خطأ فادح

رأى رئيس حزب "اليمين الوطني" الإسرائيلي غدعون ساعر أن "تقليص الهجمات الجوية في لبنان في الأيام الأخيرة خطأ فادح".

وأشار إلى أن "النشاط المستمر والممنهج ضروري لتدمير قدرات حزب الله"، معتبراً أنه "خلاف ذلك يمكن الحزب من اتخاذ إجراءات تصعب المهمة مستقبلا".

في وقت سابق، دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل، في ظل استمرار عدوان جوي إسرائيلي واسع على لبنان يتسبب في سقوط العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، بأن "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع"، مضيفا "حان الوقت لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك، أنها على استعداد "لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل".