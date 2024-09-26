"سي إن إن" عن مسؤول بإدارة بايدن: مقترح وقف إطلاق النار جهد شامل لمنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول بإدارة بايدن، أن "مقترح وقف إطلاق النار في لبنان جهد شامل لمنع توسع الصراع إلى حرب إقليمية".

هذا ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين، أننا "متفائلين بتوقيع إسرائيل ولبنان على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما، ونتوقع أنه إذا وافقت الحكومة اللبنانية على الاتفاق ستتمكن من إقناع حزب الله".

وكشف المسؤولون الأميركيون، بحسب ما نقلت الصحيفة، أن "حزب الله لن يوقع بشكل مباشر على اتفاق وقف إطلاق النار".

هذا وذكرت "سكاي نيوز"، بحسب مسؤولين أميركيين، أنه "من المتوقع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في الساعات المقبلة".

هذا أفاد موقع "بوليتيكو"، بأن "المسؤولين الأميركيين متفائلين من إمكانية التوصل لإتفاق بين إسرائيل وحزب الله".

ويأتي ذلك في وقت دعت سلطات الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، إلى وقف فوري لإطلاق النار مدته 21 يوما بين حزب الله وإسرائيل، في ظل استمرار عدوان جوي إسرائيلي واسع على لبنان يتسبب في سقوط العديد من الشهداء والجرحى المدنيين.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة، بأن "الوضع بين لبنان وإسرائيل يمثل خطرا لتصعيد إقليمي أوسع"، مضيفا "حان الوقت لإبرام تسوية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة لديارهم".

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك، أنها على استعداد "لتقديم الدعم الدبلوماسي للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة بين لبنان وإسرائيل".