مطلوب دم من جميع الفئات لمستشفيات بعلبك وآليات لرفع الأنقاض عقب المجازر الإسرائيلية

هناك حاجة ماسّة إلى وحدات دم من جميع الفئات في العديد من مستشفيات بعلبك، بالإضافة إلى آليّات لرفع الأنقاض، عقب المجازر الّتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في البقاع خلال السّاعات القليلة الماضية، مخلّفًا عشرات الشّهداء والجرحى، ودمارًا هائلًا.

وكان قد نفّذ الطّيران الحربي الإسرائيلي ليلًا، سلسلة غارات عنيفة على البقاع الأوسط، طالت بلدات: علي النهري، حارة الفيكاني، ماسا، كرك، نوح، تعلبايا وجلالا.

وقد أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بـ"سقوط عدد كبير من الشّهداء والجرحى، بعد استهداف مبنى في الكرك- زحلة ليلًا، حيث توجّهت إلى مكان الغارة فرق الدفاع المدني".

وأشار إلى أنّ "مجزرةً جديدةً وقعت في بلدة شعت البقاعيّة، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت البلدة ليلًا، حيث استشهدت عائلة بأكلمها".