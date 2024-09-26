الجبهة الداخلية الإسرائيلية: ندعو السكان في شمال الجولان وكريات شمونة والجليل إلى البقاء قرب أماكن محصنة

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، "أننا ندعو السكان في شمال الجولان وكريات شمونة والجليل إلى البقاء قرب أماكن محصنة".

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، أن "عشرات الصواريخ أطلقت تجاه عكا وخليج مدينة حيفا".

بدورها، أوضحت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنه "تم رصد إطلاق نحو 30 صاروخا باتجاه عكا ومحيطها".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل عدوانها الجوي الواسع على جنوب لبنان ومنطقة البقاع والذي يتسبب بسقوط مئات الشهداء والجرحى المدنيين جراء الغارات المكثّفة منذ يوم الاثنين.

بدوره، يوسع حزب الله من عمليات إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات الإسرائيلية وقواعد الجيش الإسرائيلي، حيث وصلت عمليات حزب الله في الأيام الماضية إلى حيفا وتل أبيب.