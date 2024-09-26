تنسيق الشهادات العربية 2024.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية، والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2024.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2024، على النحو التالي:



آداب القاهرة 409.823535

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 407.174679

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 405.117170

ألسن كفر الشيخ 403.865018

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 402.541529

سياسة واقتصاد بني سويف 401.721154

سياسة واقتصاد السويس 401.694872

تربية المنصورة 401.080998

إعلام المنوفية 400.027839

إعلام القاهرة 399.873901

ألسن عين شمس 399.245009

آداب حلوان 398.661172

تربية دمياط 397.855815

ألسن الفيوم 397.542308

ألسن بني سويف 397.409020

فنون جميلة (فنون) حلوان 396.659982

ألسن المنيا 396.395284

ألسن سوهاج 395.865888

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 394.397848

ألسن الأقصر 393.615018

الإعاقة والتأهيل بني سويف 392.944826

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 392.336584

إعلام عين شمس 391.469277

تجارة الزقازيق 389.674588

آثار القاهرة 389.500000

إعلام بني سويف 389.306639

تربية بنات عين شمس 388.523810

إعلام جنوب الوادي 388.230952

ألسن أسوان 387.369277

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 386.839881

تربية بور سعيد 386.715980

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 386.642766

تجارة الإسكندرية 386.543269

آداب عين شمس 386.481319

تربية طنطا 385.734158

تجارة المنصورة 378.420238

تربية حلوان 377.885211

آداب بنات عين شمس 376.435943

تربية المنوفية بشبين الكوم 374.966026

آداب انتساب موجه القاهرة 366.779167

آداب انتساب موجه عين شمس 365.677198

تجارة بنها 361.509615

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 359.641712

تجارة بورسعيد 359.211813

تجارة أسيوط 354.770147

تربية نوعية المنصورة 354.028617

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 353.885943

آداب جنوب الوادي 351.334707

آداب طنطا 350.450504

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.463049

تجارة كفر الشيخ 345.306731

تربية (طفولة) طنطا 343.851832

تربية الإسكندرية 343.252976

تربية المنيا 341.585943

تربية جنوب الوادي 341.144780

آداب انتساب موجه الإسكندرية 339.826923

آداب انتساب موجه حلوان 339.532189

تجارة القاهرة 333.723855

تربية رياضية بنين الزقازيق 333.639377

آداب الإسكندرية 332.253938

تربية (طفولة) السويس 329.287821

تربية الزقازيق 326.210943

تربية طفولة مبكرة المنيا 321.583425

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 319.865705

تجارة عين شمس 317.532234

آداب انتساب موجه طنطا 313.813324

آداب انتساب موجه المنصورة 306.852335

تربية نوعية كفر الشيخ 305.050137

آداب كفر الشيخ 299.114148

تربية طفولة مبكرة القاهرة 295.451557

تجارة وإدارة أعمال حلوان 295.378342

تجارة انتساب موجه القاهرة 294.227564

تربية نوعية الإسكندرية 291.644414

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 291.484844

تجارة دمنهور 289.759615

حقوق أسوان 286.953068

تربية عين شمس 286.876099

تجارة انتساب موجه عين شمس 284.159661

تجارة طنطا 281.086538

تربية كفر الشيخ 278.073489

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277.542216

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 277.191163

تجارة السويس 268.463645

تربية بنها 267.814103

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 261.344963

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 247.736493

آداب انتساب موجه سوهاج 246.407372

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 242.990705

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 242.767308

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 240.649725

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 238.509615

آداب دمنهور 231.867766