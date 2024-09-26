تنسيق الشهادات العربية 2024.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية، والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2024.
وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة الكويت أدبي لعام 2024، على النحو التالي:
آداب القاهرة 409.823535
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 407.174679
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 405.117170
ألسن كفر الشيخ 403.865018
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 402.541529
سياسة واقتصاد بني سويف 401.721154
سياسة واقتصاد السويس 401.694872
تربية المنصورة 401.080998
إعلام المنوفية 400.027839
إعلام القاهرة 399.873901
ألسن عين شمس 399.245009
آداب حلوان 398.661172
تربية دمياط 397.855815
ألسن الفيوم 397.542308
ألسن بني سويف 397.409020
فنون جميلة (فنون) حلوان 396.659982
ألسن المنيا 396.395284
ألسن سوهاج 395.865888
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 394.397848
ألسن الأقصر 393.615018
الإعاقة والتأهيل بني سويف 392.944826
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 392.336584
إعلام عين شمس 391.469277
تجارة الزقازيق 389.674588
آثار القاهرة 389.500000
إعلام بني سويف 389.306639
تربية بنات عين شمس 388.523810
إعلام جنوب الوادي 388.230952
ألسن أسوان 387.369277
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 386.839881
تربية بور سعيد 386.715980
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 386.642766
تجارة الإسكندرية 386.543269
آداب عين شمس 386.481319
تربية طنطا 385.734158
تجارة المنصورة 378.420238
تربية حلوان 377.885211
آداب بنات عين شمس 376.435943
تربية المنوفية بشبين الكوم 374.966026
آداب انتساب موجه القاهرة 366.779167
آداب انتساب موجه عين شمس 365.677198
تجارة بنها 361.509615
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 359.641712
تجارة بورسعيد 359.211813
تجارة أسيوط 354.770147
تربية نوعية المنصورة 354.028617
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد 353.885943
آداب جنوب الوادي 351.334707
آداب طنطا 350.450504
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 349.463049
تجارة كفر الشيخ 345.306731
تربية (طفولة) طنطا 343.851832
تربية الإسكندرية 343.252976
تربية المنيا 341.585943
تربية جنوب الوادي 341.144780
آداب انتساب موجه الإسكندرية 339.826923
آداب انتساب موجه حلوان 339.532189
تجارة القاهرة 333.723855
تربية رياضية بنين الزقازيق 333.639377
آداب الإسكندرية 332.253938
تربية (طفولة) السويس 329.287821
تربية الزقازيق 326.210943
تربية طفولة مبكرة المنيا 321.583425
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 319.865705
تجارة عين شمس 317.532234
آداب انتساب موجه طنطا 313.813324
آداب انتساب موجه المنصورة 306.852335
تربية نوعية كفر الشيخ 305.050137
آداب كفر الشيخ 299.114148
تربية طفولة مبكرة القاهرة 295.451557
تجارة وإدارة أعمال حلوان 295.378342
تجارة انتساب موجه القاهرة 294.227564
تربية نوعية الإسكندرية 291.644414
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 291.484844
تجارة دمنهور 289.759615
حقوق أسوان 286.953068
تربية عين شمس 286.876099
تجارة انتساب موجه عين شمس 284.159661
تجارة طنطا 281.086538
تربية كفر الشيخ 278.073489
تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 277.542216
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 277.191163
تجارة السويس 268.463645
تربية بنها 267.814103
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 261.344963
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 247.736493
آداب انتساب موجه سوهاج 246.407372
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 242.990705
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 242.767308
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 240.649725
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة 238.509615
آداب دمنهور 231.867766