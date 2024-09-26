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إصابة 25 طالبًا بطفح جلدي في مدرستين بأسيوط

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 25 طالبًا وطالبة بمدرستي نزلة بدوي الابتدائية والإعدادية في مركز ديروط بمحافظة أسيوط بطفح جلدي.

وصرح مصدر مسؤول بمديرية الصحة، أنه فور تلقي البلاغ، انتقل فريق طبي إلى المدرستين، حيث تبين إصابة 12 طالبًا وطالبة في مدرسة نزلة بدوي الابتدائية، و13 طالبًا وطالبة في مدرسة نزلة بدوي الإعدادية. جرى توقيع الكشف الطبي على المصابين وإعطائهم الأدوية المناسبة للعلاج.

وأضاف المصدر أنه تم إجراء فحص طبي شامل على الطلاب في الفصول التي ظهرت بها الحالات للتأكد من سلامتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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