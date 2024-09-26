بالصور- وزير التعليم يصافح التلاميذ في جولة بمدارس كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حرص الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، على مصافحة تلاميذ بالمرحلة الابتدائية، والتحدث معهم خلال زيارته السريعة لمحافظة كفر الشيخ.

وزار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رفقة اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ مدرسة علي عبدالشكور للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية، ومدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات.

ورافقهما، خلال الزيارة، اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ.

وخلال زيارتهما لمدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية وتضم 1040 طالبًا وطالبة، تفقد الوزير والمحافظ صفوف رياض الأطفال والصفوف الابتدائية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مدرسة على عبد الشكور الرسمية للغات، والتي يبلغ عدد طلابها 624 طالبًا وطالبة فيما أثنى الوزير على مستوى الطلاب والالتزام بالكثافة الطلابية بالمدرسة.

وحرص الوزير خلال زيارته للمدرستين على متابعة تنفيذ الإجراءات، والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية، والقرارات، والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى كما ثمن الوزير جهود المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل دعم والارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وفي السياق أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب.