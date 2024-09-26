تنسيق الشهادات الأجنبية 2024.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية، والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2024.

وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2024، على النحو التالي:

هندسة القاهرة 99.9000020

طب القاهرة 99.8000030

طب عين شمس 99.8000030

هندسة عين شمس 99.8000030

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 99.6999970

طب حلوان 99.6999970

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 99.4499970

طب الفيوم 99.4499970

طب المنوفية بشبين الكوم 99.1500020

طب بنها 99.1500020

هندسة بنها بشبرا 99.1500020

هندسة الإسكندرية 99.1500020

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 98.6999970

طب المنصورة 98.6999970

طب طنطا 98.1500020

طب أسوان 98.1500020

صيدلة القاهرة 98.1500020

طب الإسكندرية 98.1500020

طب كفر الشيخ 97.4000020

كلية الهندسة جامعة دمنهور 97.4000020

طب أسيوط 97.4000020

طب أسنان عين شمس 97.4000020

طب قناة السويس بالإسماعيلية 97.4000020

هندسة حلوان 97.4000020

طب الزقازيق 97.4000020

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 96.5500030

طب الوادي الجديد 96.5500030

هندسة طنطا 96.5500030

طب أسنان المنصورة 96.5500030

طب السويس 96.5500030

طب فاقوس 96.5500030

طب دمياط 96.5500030

طب الاقصر 96.5500030

طب بورسعيد 96.5500030

طب المنيا 95.5500030

طب بني سويف 95.5500030

طب العريش 95.5500030

هندسة حلوان بالمطرية 95.5500030

هندسة المنوفية بشبين الكوم 94.4499970

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 94.4499970

هندسة كفر الشيخ 94.4499970

هندسة بنها 94.4499970

هندسة بترول وتعدين السويس 94.4499970

طب أسنان الإسكندرية 94.4499970

طب أسنان القاهرة 94.4499970

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 93.1500020

طب أسنان المنوفية 93.1500020

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 93.1500020

تخطيط عمراني القاهرة 93.1500020

علاج طبيعي القاهرة 93.1500020

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 93.1500020

هندسة أسوان 93.1500020

طب أسنان الفيوم 93.1500020

هندسة الفيوم 93.1500020

طب أسنان طنطا 93.1500020

هندسة المنصورة 91.8000030

صيدلة عين شمس 91.8000030

هندسة أسيوط 91.8000030

هندسة دمياط 91.8000030

هندسة الزقازيق 90.2500000

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 90.2500000

طب أسنان كفر الشيخ 90.2500000

علاج طبيعي بنها 90.2500000

فنون جميلة (فنون) حلوان 90.2500000

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 88.5500030

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 88.5500030

هندسة بور سعيد 88.5500030

هندسة السويس 88.5500030

هندسة بني سويف 86.6500020

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 86.6500020

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 86.6500020

هندسة المنيا 86.6500020

فنون تطبيقية حلوان 84.6999970

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 82.5500030

فنون تطبيقية بنها 82.5500030

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 80.4000020

فنون تطبيقية طنطا 80.4000020

ألسن كفر الشيخ 78.0999980

تجارة القاهرة 78.0999980