تنسيق الشهادات الأجنبية 2024.. الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق الشهادات الأجنبية، والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2024.
وجاء الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة البكالوريا الدولية لعام 2024، على النحو التالي:
هندسة القاهرة 99.9000020
طب القاهرة 99.8000030
طب عين شمس 99.8000030
هندسة عين شمس 99.8000030
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 99.6999970
طب حلوان 99.6999970
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 99.4499970
طب الفيوم 99.4499970
طب المنوفية بشبين الكوم 99.1500020
طب بنها 99.1500020
هندسة بنها بشبرا 99.1500020
هندسة الإسكندرية 99.1500020
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 98.6999970
طب المنصورة 98.6999970
طب طنطا 98.1500020
طب أسوان 98.1500020
صيدلة القاهرة 98.1500020
طب الإسكندرية 98.1500020
طب كفر الشيخ 97.4000020
كلية الهندسة جامعة دمنهور 97.4000020
طب أسيوط 97.4000020
طب أسنان عين شمس 97.4000020
طب قناة السويس بالإسماعيلية 97.4000020
هندسة حلوان 97.4000020
طب الزقازيق 97.4000020
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة 96.5500030
طب الوادي الجديد 96.5500030
هندسة طنطا 96.5500030
طب أسنان المنصورة 96.5500030
طب السويس 96.5500030
طب فاقوس 96.5500030
طب دمياط 96.5500030
طب الاقصر 96.5500030
طب بورسعيد 96.5500030
طب المنيا 95.5500030
طب بني سويف 95.5500030
طب العريش 95.5500030
هندسة حلوان بالمطرية 95.5500030
هندسة المنوفية بشبين الكوم 94.4499970
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية الإسكندرية 94.4499970
هندسة كفر الشيخ 94.4499970
هندسة بنها 94.4499970
هندسة بترول وتعدين السويس 94.4499970
طب أسنان الإسكندرية 94.4499970
طب أسنان القاهرة 94.4499970
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 93.1500020
طب أسنان المنوفية 93.1500020
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 93.1500020
تخطيط عمراني القاهرة 93.1500020
علاج طبيعي القاهرة 93.1500020
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 93.1500020
هندسة أسوان 93.1500020
طب أسنان الفيوم 93.1500020
هندسة الفيوم 93.1500020
طب أسنان طنطا 93.1500020
هندسة المنصورة 91.8000030
صيدلة عين شمس 91.8000030
هندسة أسيوط 91.8000030
هندسة دمياط 91.8000030
هندسة الزقازيق 90.2500000
حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة 90.2500000
طب أسنان كفر الشيخ 90.2500000
علاج طبيعي بنها 90.2500000
فنون جميلة (فنون) حلوان 90.2500000
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 88.5500030
حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم 88.5500030
هندسة بور سعيد 88.5500030
هندسة السويس 88.5500030
هندسة بني سويف 86.6500020
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 86.6500020
حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم 86.6500020
هندسة المنيا 86.6500020
فنون تطبيقية حلوان 84.6999970
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 82.5500030
فنون تطبيقية بنها 82.5500030
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 80.4000020
فنون تطبيقية طنطا 80.4000020
ألسن كفر الشيخ 78.0999980
تجارة القاهرة 78.0999980