ميقاتي ينفي توقيع مقترح وقف إطلاق نار في لبنان بعد لقائه ببلينكن

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

نفى مكتب رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، أنباء توقيع رئيس الوزراء على مقترح وقف إطلاق النار بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والمبعوث الأمريكي عاموس هوكستين، خلال زيارته إلى نيويورك.

ويزور رئيس حكومة تصريف الأعمال الولايات المتحدة من أجل حضور قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك ولبحث التوترات المتصاعدة في بلاده.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أمس الأربعاء، إن الـ24 ساعة القادمة ستكون حاسمة في مسألة التوصل إلى حل دبلوماسي بِشأن العمليات العسكرية من عدمه.

وكانت واشنطن أعلنت أمس عن اتفاق لوقف إطلاق النار في بين حزب الله والجيش الإسرائيلي يستمر لمدة 21 يوما، دون أن يعلن أي طرف موافقته على الإعلان حتى الآن.