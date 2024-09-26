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"النشرة": غارات إسرائيلية على النبي شيت وقانا والبيسارية وعدلون وأنصارية وجبشيت وصديقين وعرمتى

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أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا مفرق النبي شيت- السفري".

بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت قانا، البيسارية، عدلون، الخرايب، أطراف زبدين لجهة شوكين، مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، مرتفعات جبل الريحان، أنصارية، جبشيت، العين، أنصار، صديقين، عرمتى، المحمودية، حومين، ميفدون، وأطراف كفرشوبا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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