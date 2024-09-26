أفاد مراسل "النشرة" في بعلبك، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي أغار مستهدفًا مفرق النبي شيت- السفري". بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت قانا، البيسارية، عدلون، الخرايب، أطراف زبدين لجهة شوكين، مجرى نهر الليطاني في منطقة الخردلي، مرتفعات جبل الريحان، أنصارية، جبشيت، العين، أنصار، صديقين، عرمتى، المحمودية، حومين، ميفدون، وأطراف كفرشوبا".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على النبي شيت وقانا والبيسارية وعدلون وأنصارية وجبشيت وصديقين وعرمتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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