الخارجية البريطانية: قررنا تقديم 5 مليون جنيه استرليني لليونيسيف لدعم الاستجابة الإنسانية العاجلة في لبنان

أشار وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البريطانية هاميش فالكونر، الى أننا "قررنا تقديم 5 مليون جنيه استرليني لمنظمة اليونيسيف لدعم الاستجابة الإنسانية العاجلة في لبنان". ولفت فالكونير، الى أن "عدد الضحايا المدنيين غير مقبول، وبريطانيا تشعر بقلق بالغ إزاء الزيادة في أعداد النازحين"، مؤكداً أن "الوقف الفوري لإطلاق النار أمر ضروري".

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