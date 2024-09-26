الصمد: نواجه عدواناً غاشماً ومطلوب منا المقاومة الإجتماعية لتجاوز المرحلة

أكد النائب جهاد الصمد "أننا نواجه حرباً مفتوحة وعدواناً غاشماً يشنّه العدو الإسرائيلي على لبنان، ومطلوب منا دينياً وإخلاقياً ووطنياً وإنسانياً وإجتماعياً أن نستقبل في بيوتنا القادمين من المناطق التي تتعرّض للعدوان، لأننا ننظر إليهم كضيوف وليس نازحين، فنحن تربينا على إستقبال الضيف وإغاثة الملهوف".

وقال الصمد خلال لقاء موسع عُقد في قاعة الحاجة آمنة التابعة لمسجد المصطفى في منطقة الفيلات ببلدة بخعون ـ الضنية بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير وفاعليات البلدة، أنّ "كثيرين لم ينتظروا مبادرات رسمية أو تشكيل لجان محلية، إنّما بادروا على الفور وعملوا على استقبال أقارب وأصدقاء ومعارف قدموا إليهم من المناطق التي تتعرّض للعدوان الإسرائيلي".

وأضاف: "إن استقبال إخواننا اللبنانيين النازحين إلينا هي مسؤولية وطنية وأخلاقية وإنسانية واجبة علينا، لأنّ العدو يستهدف كلّ اللبنانيين وليس فئة منهم فقط، ولأنّ الدم الذي يُهدر لبناني، والشهداء الذي يسقطون والجرحى الذين يصابون هم لبنانيون، كذلك الأضرار التي تصيبهم تصيبنا كلنا، والواجب علينا يحتم أن نكون يداً واحدة".

وتابع: "المطلوب منّا المقاومة الإجتماعية والتكافل والتضامن لمواجهة هذه المرحلة الصعبة وتجاوزها، وإن شاء الله ستبقى مقاومتنا قوية وستنتصر، لأن إرادتنا قوية لن تنكسر وسنبقى صامدين".

وأشاد الصمد بـ"أداء الحكومة خلال الأزمة ومواجهتها تداعيات العدوان الإسرائيلي، وهو أداء جيد ولا غبار عليه، وكذلك أداء وزارة الصحة وبقية الوزارات المعنية".

ودعا الصمد الأهالي والبلديات والجمعيات والفاعليات إلى "تشكيل لجان في كلّ بلدة من بلدات الضنية إضافة إلى لجنة عليا هي قيد التشكيل، من أجل القيام بواجبنا تجاه أهلنا، وتقديم المساعدة إليهم لأننا كلنا في لبنان إخوة وأهل".

وخلص اللقاء إلى تشكيل لجان متابعة من أبناء البلدة لهذا الغرض.