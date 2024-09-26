وزير الخارجية البريطاني: يجب الآن أن تبدأ المحادثات لوقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان، الى أننا "على حافة الهاوية، فنحن نتحدث عن خطر نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق، ولكن الحقيقة هي أننا نشهد بالفعل صراعًا على جبهات متعددة: في غزة، الضفة الغربية، لبنان والبحر الأحمر".

ورأى لامي، أن "صواريخ حزب الله التي قتلت إسرائيليين ما هي إلا الأحدث في دائرة الألم والمعاناة والخسارة، لذلك من واجب هذا المجلس أن يتحدث بصوت واحد ويقول إن الصواريخ يجب أن تتوقف الآن"، لافتاً الى أنه "يجب أن تبدأ المحادثات الآن، مع وقف فوري لإطلاق النار من الجانبين الآن"، داعياً الى "وقف فوري لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل".