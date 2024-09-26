شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السدود تصل لأقصى حد في تايلاند مع مزيد من الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الفيضانات في تايلاند

إعصار ياجي

الدمام - شريف احمد - حذرت تايلاند من وقوع المزيد من الفيضانات، في واحد من أبرز المقاصد السياحية.يأتي هذا في ظل استمرار هطول الأمطار، وفيضان الأنهار ووصول السدود لأقصى حد.وأوضح مكتب الموارد المائية الوطني، في بيان اليوم الخميس، أن معظم المناطق في إقليم شيانج ماي، بما فيها أكبر مدينة في شمال تايلاند، سوف تغمرها المياه.كما تتوقع استمرار ارتفاع مستوى نهر بينج حتى غد الجمعة.وتواصل الأمطار الموسمية، إحداث أضرار بالأقاليم الشمالية، التي مازالت تتعافي من الدمار الناجم عن إعصار ياجي.وقد شكلت رئيسة الوزراء بايتونجتارن شيناواترا مركزًا لمراقبة الفيضانات، ووافقت على تخصيص موازنة خاصة للأسر المتضررة.